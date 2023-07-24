Эффективность «Орел-Отеля» проверит КСП

Аудиторы проведут оценку управления муниципальными акциями.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала план своей деятельности на третий квартал 2023 года. В него, в частности, включена проверка эффективности управления акциями АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель»», находящимися в муниципальной собственности. Аудиторы дадут оценку правильности определения, своевременности и полноты поступления дивидендов в бюджет города Орла в 2022 году и прошедшем периоде 2023 года. Проверка затронет и иные периоды — в случае необходимости. Проведена она будет по поручению Орловского горсовета народных депутатов.

Напомним, что «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» уже пять раз за последние три года выставлялся на торги. Дважды это происходило в 2021 году и дважды – в 2022 году. Последний раз аукцион объявлялся в мае 2023 года. Ни в одном случае заявок на участие не поступало, поэтому все аукционы были признаны несостоявшимися. Между тем, потенциальная выручка от приватизации 100-процентного пакета акций «Орел-Отеля» в этом году включена в бюджет города в качестве источника погашения дефицита бюджета. Возможно, проверка КСП поможет понять, почему городу выгоднее продать отели, чем получать от них часть прибыли, а также почему никто не желает покупать отели у города за миллиард рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», уставный капитал этого АО состоит из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. В мае 2023 года начальная цена пакета была установлена в размере 1,008 миллиарда рублей. При этом уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» составляет 10,823 миллиона рублей (он складывается из номинальной стоимости акций).

Основной вид деятельности предприятия – обслуживание российских, иностранных граждан и групп туристов путем предоставления им для временного проживания отдельных гостиничных номеров, коек и других коммунальных услуг. При простое номеров — предоставление их под офисы по договорной цене. Также АО занимается оказанием туристско-экскурсионных услуг, рекламно-издательской деятельностью, реализацией товаров народного потребления и др.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих в обществе по состоянию на начало 2023 года составляла 83 человека. В имущественный комплекс общества входят здания гостиницы «Орел» общей площадью 10 110,3 квадратных метров и гостиницы «Русь» общей площадью 4924,6 квадратных метров, а также гараж, два сарая и два земельных участка.

ИА «Орелград»