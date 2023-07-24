Гранты от мэрии получат лучшие школьные химики и математики

В Орле начало действовать новое положение о грантах лучшим обучающимся.

Вступило в силу «Положение о конкурсном отборе на получение ежегодного гранта обучающимися муниципальных бюджетных образовательных организаций города Орла». Он было утверждено депутатами горсовета на последней сессии. Цель заключается в выявлении и поддержке талантливой молодежи, а также в привлечении общественного внимания к вопросам развития творческого и интеллектуального потенциала подрастающего поколения.

Необходимое организационное, экспертное и информационное сопровождение конкурсного отбора возложено на городское управление образования, спорта и физической культуры. Основными принципами проведения конкурсного отбора объявлены гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем обучающихся. Согласно документу, в Орле ежегодно будет выдаваться по 18 грантов в размере 20 тысяч рублей каждый.

Номинации предусмотрены следующие: «Естественно-научная направленность» — химия, биология, экология, физика; «Социально-гуманитарная направленность» — обществознание, история, география, право, экономика; «Филологическая направленность» — русский и иностранные языки, литература; «Математическая направленность» — математика, информатика; «Спортивная направленность» и «Художественно-эстетическая направленность». В каждой номинации будет выдаваться по три гранта.

Обучающиеся муниципальных бюджетных образовательных организаций для получения гранта должны соответствовать обязательным критериям. Во-первых, возраст претендентов должен составлять от 14 до 18 лет (включительно). Во-вторых, необходимы достижения в учебной и научной деятельности (победители и призеры олимпиад, конкурсов, конференций и т. д.), интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных мероприятиях за два предыдущих учебных года. Отбором соискателей ежегодно летом будет заниматься специально созданная комиссия. В нее включаются представители Орловского городского Совета народных депутатов, управления образования, спорта и физической культуры, представители педагогических коллективов города Орла.

Заявки и конкурсные материалы образовательные организации должны успеть направить в конкурсную комиссию до 30 июля. В числе прочего должна быть представлена характеристика с указанием результатов участия претендента в олимпиадах, конкурсах, конференциях различной направленности, спортивных мероприятиях и т.д. Победителям вручается свидетельство победителя конкурсного отбора на получение гранта и денежные средства в размере 20 тысяч рублей — не позднее 1 сентября текущего года. Финансирование осуществляется из средств бюджета города Орла.

ИА «Орелград»