Орловский завод приборов набирает новых сотрудников

Предприятие наращивает объёмы производства.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, с этой целью завод не только расширяет штат, но и увеличивает площадки, а также закупает новое оборудование.

На данный момент предприятие способно выпускать 800 тысяч экземпляров продукции за год. После масштабного обновления показатель вырастет в 2,5 раза – до 2 миллионов.

На сегодняшний день в линейке готовой продукции ООО «Завод приборов» около 20 позиций. Предприятие производит оборудование для «умных домов», домофоны, технику для пожарной безопасности.

На заводе работают две линии, которые позволяют выполнять любой монтаж печатных плат. Компания занимается производством полного цикла – изделие проходит путь от проектирования до сборки.

ИА «Орелград»