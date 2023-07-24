Орловское ООО выплатило около 1,4 миллиона зарплатных долгов

24.7.2023 | 17:44 Закон и порядок, Новости

Виновное лицо оштрафовано.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушения выявила Новосильская межрайонная прокуратура. Оказалось, что ООО «Русресурс» задолжало своим работникам «кругленькую сумму».

Правда, надзорному ведомству не пришлось доводить дело до суда. В адрес руководителя юридического лица внесли прокурорское представление об устранении нарушений трудового законодательства. После этого задолженность была погашена.

Также в отношении исполняющего обязанности директора ООО возбудили административное дело. В итоге его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась судебного решения о ремонте в столовой Глазуновской средней школы.

ИА «Орелград»

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