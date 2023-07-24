Орловское ООО выплатило около 1,4 миллиона зарплатных долгов

Виновное лицо оштрафовано.

Нарушения выявила Новосильская межрайонная прокуратура. Оказалось, что ООО «Русресурс» задолжало своим работникам «кругленькую сумму».

Правда, надзорному ведомству не пришлось доводить дело до суда. В адрес руководителя юридического лица внесли прокурорское представление об устранении нарушений трудового законодательства. После этого задолженность была погашена.

Также в отношении исполняющего обязанности директора ООО возбудили административное дело. В итоге его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась судебного решения о ремонте в столовой Глазуновской средней школы.

ИА «Орелград»