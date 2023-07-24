Орловского маньяка уличили в ещё одном убийстве

24.7.2023 | 11:59 Закон и порядок, Новости, Общество, Происшествия

Оно произошло 29 лет назад.

Фото: obl1.ru

Как установили сотрудники МВД России и Таджикистана, в 1994-м году Шавкат Шаяхмедов, позднее задержанный и осуждённый в Орловской области, убил 8-летнюю девочку. Это произошло в Таджикистане в Согдийской области в городе в городе Истиклол (Табошар).

Как сообщает ASIA-Plus, тело погибшей найдено. Оно находилось в подвале дома, где в момент совершения преступления проживала тёща убийцы. «Установлено, что девочку сначала изнасиловали, а потом убили», — уточняет СМИ.

Шаяхмедов, проживавший в Залегощенском районе, был осуждён к пожизненному лишению свободы в 2022-м году. 62-летнего мужчину признали виновным в четырёх убийствах, совершённых в период с 2000-го по 2021-й годы. Спустя несколько месяцев осуждённый скончался в колонии.

ИА «Орелград»

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