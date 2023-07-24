Справится ли Орел за месяц с выдачей земли многодетным семьям?

Власти города ратуют за изменение регионального законодательства.

В Орле на уровне властей региона обсуждается инициатива депутатов горсовета областной столицы, которые на своей последней сессии предложили изменить областное законодательство. Его предлагается, в частности, дополнить такой нормой: «Многодетным семьям с их письменного согласия может быть предоставлена иная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно». Дело в том, что в Орловской области с ноября 2015 года полномочия по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, переданы на исполнение органам местного самоуправления.

По данным администрации областной столицы, в Орле в очереди на получение бесплатно в собственность земли для индивидуального жилищного строительства состоят 889 льготников, в том числе 825 многодетных семей. Причем они стоят в очереди с 2012 года. Мэрия объясняет это тем, что в Орле не хватает земли, свободной от прав третьих лиц, с необходимым разрешенным использованием и техническими возможностями подключения к сетям. Требования к участкам установлены федеральным законодательством. Отложить решение проблемы в «долгий ящик» мэрия не вправе. Еще в августе 2022 года вступило в законную силу решение Советского районного суда по иску прокурора. Согласно ему администрация города в течение года обязана обеспечить все многодетные семьи земельными участками. Срок исполнения решения суда — 18 августа 2023 года, до его истечения осталось совсем немного.

Мэрия провела работу по проектированию сетей и транспортной инфраструктуры к ранее сформированным участкам в двух микрорайонах: район деревни Овсянниково — 210 участков, переулок Керамический — 122 участка. Она показала, что себестоимость обеспечения каждого участка на указанных площадках сетями инженерно-технического обеспечения и транспортной инфраструктурой составляет около 5 миллионов рублей. В мэрии подсчитали, что на полное исполнение решение суда при таких обстоятельствах потребуется не менее 3 миллиардов рублей (и это не считая 1,6 миллиарда рублей на ранее предоставленные участки). Таких денег у города нет.

«В условиях отсутствия свободных земель и финансирования на обеспечение земельных участков для льготной категории граждан необходимой инфраструктурой исполнение обязательств по обеспечению многодетных семей земельными участками невозможно», — к такому выводу пришли в мэрии, обратившейся за помощью в горсовет, который обратился за помощью в облсовет.

Власти города ссылаются на статью 39.5 Земельного кодекса РФ. Она предусматривает возможность предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, с их согласия иных мер соцподдержки взамен предоставления земельного участка. Кодекс допускает выплаты компенсаций или предоставление сертификатов на улучшение жилищных условий. Уже более чем в 20 регионах страны положения указанной нормы применяются. Размер компенсация разнится, но в основном составляет 200-350 тысяч рублей. Чтобы подобная норма заработала и в Орле, надо внести поправки в региональное законодательство. Понятно, что такое новшество поможет мэрии решить благополучно для себя земельную проблему, да еще и значительно сэкономить. Вопрос в том, согласятся ли многодетные семьи на получение компенсации в вышеуказанном размере, ведь за такие деньги приобрести нормальный участок в Орле, мягко говоря, непросто. А навязать компенсацию льготнику не может ни один чиновник. Между тем, до окончания срока исполнения решения суда осталось уже менее месяца.

ИА «Орелград»

В Орловской области определились с размером компенсации для многодетных