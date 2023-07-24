В Орле закрыли пляж на «Светлой жизни»

Это сделано по требованию Роспотребнадзора.

Ранее санитарные врачи выяснили, что вода в озере, которое является главным официальным местом летнего отдыха жителей Орла, не соответствует гигиеническим нормативам по своим микробиологическим показателям. В результате «Объединённый муниципальный заказчик» принял меры к закрытию пляжа. Здесь должны быть проведены дополнительные противоэпидемические мероприятия. Видимо, после этого «Светлая жизнь» сможет снова принимать отдыхающих.

«Негигиеничность» выявили в пробах от 14-го июля. Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что 21-го числа в озере взяли новые пробы – показавшие тот же неутешительный результат.

В остальных водоёмах, которые исследовали орловские санитарные врачи, таких отклонений не выявлено. Однако в Сосковском районе на пруду «Маяк» приостановили работу ещё одного официального пляжа – из-за отсутствия возможности привести его в соответствие с требованиями закона. Согласно законодательству, в таких местах должны быть оборудованы места общего пользования, раздевалки, контейнеры для сбора мусора. Ранее по той же причине «приостановили» ещё шесть орловских пляжей.

ИА «Орелград»