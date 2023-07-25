В регионе более 10 процентов совершенных преступлений — экономической и коррупционной направленности

25.7.2023 | 9:01 Закон и порядок, Новости

Преступления экономической направленности обошли наркобизнес.

ИА «Орелград»

В Орловской области в общей структуре преступности 61,4 процента приходится на преступления против собственности, 12 процентов составляют преступные посягательства против личности, 10,4 процента – преступления экономической и коррупционной направленности. Такие данные приводит региональное Управление МВД России, опубликовавшее отчет о состоянии оперативной обстановки за 6 месяцев 2023 года. Как видно из приведенных данных, фактически каждое десятое зарегистрированное в регионе преступление касается экономики или связано с коррупционными проявлениями.
Для сравнения, доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в первой половине текущего года в регионе составила 6,4 процента. В целом в текущем году сотрудниками оперативных подразделений было выявлено 399 преступлений экономической и коррупционной направленности. В их числе оказалось 164 преступления, относящихся к категориям тяжких или особо тяжких, а 74 были совершены в крупном и особо крупном размере.

По сообщению пресс-службы УМВД, активная работа подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции позволила повысить количество выявленных преступлений экономической направленности. На 19 процентов увеличилось количество направленных в суд уголовных дел по тяжким и особо тяжким экономическим составам. В рамках борьбы с проявлениями коррупции в первом полугодии было задокументировано 56 преступлений.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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