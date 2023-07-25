На Кривцовском мемориале помолятся о павших защитниках Отечества

Заупокойная Божественная литургия на Кривцовском мемориале состоится во второй раз.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, на Кривцовском мемориале уже во второй молитвенно вспомнят павших защитников Отечества. Впервые заупокойная Божественная литургия здесь прошла год назад. В этом году по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона она пройдет 29 июля в 9:00. По данным миссионерского отдела Орловской епархии, богослужение будет приурочено к 80-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

«На Литургии духовенство, монашествующие и миряне будут молиться о воинам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны, — сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — После заупокойного богослужения будет отслужен благодарственный молебен о Победе в Великой Отечественной войне».

Кривцовский мемориал расположен в Болховском районе. Он был открыт в сентябре 1970 года в память о советских воинах, погибших в боях с немецкими войсками на пойме рек Ока и Зуша с осени 1941-го по лето 1943 года. Негласно этот участок называют «Долиной смерти». В братских могилах на Кривцовском мемориале упокоены более 12 тысяч советских солдат, защитников и освободителей нашей Родины, отметили в епархии. В 2016 году памятник вошел в десятку выдающихся мемориальных комплексов России, возведенных в память о советских воинах, погибших на полях Великой Отечественной войны.

Кстати, совсем недавно на Кривцовском мемориале были перезахоронены останки почти тысячи красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в мае этого года. Как сообщала тогда пресс-служба губернатора, останки бойцов были подняты поисковиками в рамках региональной акции «Вахта Памяти-2023», которая проходила в период с 21 апреля по 9 мая вблизи Кривцовского мемориала. Всего торжественно были перезахоронены останки 991 красноармейца. К сожалению, установить удалось лишь имена троих из них.

ИА «Орелград»