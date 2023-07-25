Орловца осудили за патроны, которые он хранил 40 лет

Мужчине предъявили обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по факту незаконного хранения боеприпасов. Как уточнили в пресс-службе суда, мужчине было предъявлено обвинения по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что домой боеприпасы, к которым у него имелся свободный доступ, мужчина перенес еще в период времени с 1979 года по 1986 год (точные дата и время в ходе дознания не были установлены, житель района).

Дело в том, что в то время он работал в должности методиста по развитию спорта. В этом году давние советские еще боеприпасы у него нашли и изъяли сотрудники полиции. Как следует из материалов дела, по заключению эксперта, боеприпасы, которые хранил подсудимый на верхней полке металлического шкафа в гараже, являются винтовочными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения, калибра 5,6 мм, изготовленными промышленным способом.

«Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый вину признал, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, — сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. — Суд признал жителя района виновным, посчитав, что наказание в виде ограничения свободы будет соразмерным содеянному и соответствующим требованию разумности».

В результате по приговору суда житель Новодеревеньковского района получил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. При вынесении вердикта суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, престарелый возраст подсудимого, социальный статус ветерана труда, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Вещественное доказательство — гильзы от винтовочных спортивно-охотничьих патронов — определено передать в УМВД России по Орловской области для уничтожения. Приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»