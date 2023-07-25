Орловские дороги отремонтируют в кредит

Область определилась с запланированными к ремонту объектами и параметрами финансирования.

Губернатор Андрей Клычков утвердил распределение ассигнований за счет «бюджетного кредита в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации». Речь в документе идет о предоставлении Орловской области в 2023 году бюджетном кредите из федерального центра. Он имеет целевое назначение и предназначен для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Финансирование ведется в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Департаменту финансов Орловской области Андрей Клычков уже поручил внести необходимые изменения в сводную роспись областного бюджета, предусмотрев в 2023 году значительное увеличение бюджетных ассигнований по ряду направлений.

Кредитные средства пройдут через Дорожный фонд Орловской области. Общий объем финансирования (с долей софинансирования из областного бюджета в размере 1 процент) составляет 923,818 миллиона рублей. Из них чуть более 504 миллионов рублей будет направлено на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего планируется привести в порядок 24,9 километра таких дорог.

В частности, деньги потратят на капитальный ремонт дороги «Колпна – Моховое – граница Курской области» в Колпнянском районе и на ремонт дорог «Нарышкино – Сосково» и «Горки – Шаблыкино» в Шаблыкинском районе. Еще 419,5 миллиона рублей будет перечислено в виде субсидий местным бюджетам. Эти деньги предназначены для финансового обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В частности, Орловский муниципальный округ получит 116,02 миллиона рублей на строительство моста. В документации объект проходит как «искусственное сооружение через реку Ока для обеспечения транспортной доступности и связи деревни Касьяновка и деревни Тайное Неполодского сельского поселения». Длина моста составит 141 метр.

ИА «Орелград»