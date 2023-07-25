Под Орлом пять лет безуспешно искали владельцев игровых автоматов

Найти хозяев имущества так и не удалось, его судьбу пришлось решать по суду.

Вступило в силу решение Болховского районного суда Орловской области, рассмотревшего гражданское дело по заявлению районного прокурора. Последний действовал в интересах неопределенного круга лиц и просил «о признании движимой вещи бесхозяйной». В обоснование искового заявления было указано, что прокуратура района ранее провела проверку исполнения федерального законодательства об административных правонарушениях.

Выяснилось, что еще в 2018 году сотрудниками полиции в ходе осмотра помещения кафе «Зима» были изъяты три игровых терминала, а также две тетради с рукописными записями. Иными словами, там располагалось нелегальное казино, но вот «найти концы», судя по всему, так и не удалось. Силовики установили, что помещение, в котором находились игровые терминалы, принадлежит одному гражданину, который сдал его в аренду другому гражданину, а уже тот сдал его в субаренду некоему ООО «Навигатор».

Первые два гражданина, как показала проверка, собственниками игровых автоматов не являются, что подтверждается их объяснениями. А пресловутый «Навигатор» уже прекратил свою деятельность в качестве юридического лица. Кроме того, за прошедшие пять лет ни эта компания, ни ее представители не подали силовикам каких-либо документов, подтверждающих право собственности на указанные игровые автоматы. Отметим, что в действиях организаторов проведения азартных игр содержались признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ.

«Однако принятыми ОМВД России по Болховскому району мерами по привлечению к административной ответственности лиц, осуществляющих незаконную игровую деятельность, установить владельцев игорного оборудования не представилось возможным», — говорится в материалах суда.

В связи с этим полиция вынесла постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении по указанному выше факту незаконного осуществления игорной деятельности.

Изъятые же игровые автоматы все это время хранились в полиции. Поскольку хозяева так и не объявились, прокурор просил суд признать их бесхозяйными и передать в собственность Российской Федерации в лице Межрегионального управления Росимущества для последующего уничтожения. Заявление прокурора Болховского района было удовлетворено в полном объеме.

ИА «Орелград»