Росгвардия призвала орловцев приглядеться к своим огородам

На приусадебном участке может «случайно» вырасти незаконное растение.

Как сообщили в Управлении Росгрвадии по Орловской области, сотрудники вневедомственной охраны во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами приняли участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2023». Ее целью стало предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения.

Иными словами, силовики искали и уничтожали незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Причем росгвардейцы призвали жителей Орловской области внимательнее приглядеться к тому, что произрастает на их огородах и в садах. Ведь за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена уголовная ответственность – до 8 лет лишения свободы.

«Обратите особое внимание на свои дачные участки, — советует командир батальона по обслуживанию Заводского и Советского районов управления вневедомственной охраны Игорь Кузнецов. — Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай». Будьте бдительными и законопослушными! Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам».

В свою очередь Управление МВД России по Орловской области сообщило, что за первое полугодие 2023 года в регионе во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было поставлено на учет 245 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В их числе 192 — тяжких и особо тяжких, 107 — совершенных в крупном и особо крупном размере, 161 — связанное со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота за указанный период времени было изъято 5,6 кг наркотических средств и психотропных веществ. Всего в отчетном периоде пресечено 334 административных правонарушения по линии незаконного оборота наркотиков.

ИА «Орелград»