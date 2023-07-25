УФАС изучит подозрительные сделки с землей под Орлом

Антимонопольное дело уже заведено на мценских чиновников.

Управление ФАС России по Орловской области издало приказ о возбуждении антимонопольного дела в отношении управления по муниципальному имуществу Мценского района. Поводом поступила поступившая в службу жалоба. Заявитель попросил проверить подозрительные обстоятельства двух земельных сделок. В первом случае речь идет об участке в селе Отрадинское площадью 1268 квадратных метров. Форма собственности – не разграниченная, разрешенное использование — для проектирования и строительства подъездной дороги к площадке хранения техники.

Заявитель считает, что такой участок власти имели право лишь сдать в аренду, а не продать. Земельным кодексом установлено: если в соответствии с основным видом разрешенного использования земли предусматривается строительство зданий, сооружений, предоставление такого участка осуществляется путем проведения аукциона на право заключения договора аренды. А дороги относятся к объектам капитального строительства. Кроме того, указанный в конкурсной документации код классификатора предполагает размещение автомобильных дорог «за пределами населенных пунктов», но при этом категория, указанная в извещении аукциона, — «земли населенных пунктов». Данное несоответствие может вводить потенциальных участников аукциона в заблуждение, считает заявитель. Также в материалах дела отмечено, что цена лота составила 32 803 рубля, в то время как на официальном сайте Росреестра кадастровая стоимость данного участка составляет 107 932,16 рубля.

Второй аукцион, который будет проверен, касался участка в деревне Большая Каменка. В данном случае разрешенное использование: для размещения и обслуживания склада, площадью 292 квадратных метра. Здесь чиновники также выставили землю на продажу, хотя должны были, по мнению заявителя, сдать ее в аренду. Ведь склад тоже может быть объектом капитального строительства. Цена этого лота составила 66 567 рублей, а кадастровая стоимость – 30 934,48 рубля. При предварительном рассмотрении жалобы антимонопольщики пришли к выводу, что действия управления по муниципальному имуществу при проведении указанных аукционов, возможно, нарушают запреты, установленные Земельным кодексом РФ. Управление лишило возможности воспользоваться законным правом на участие в аукционах неограниченный круг лиц, намеревавшихся принять участие в аукционе только на право заключения договора аренды земельных участков.

«Ограничение круга потенциальных участников аукционов обусловлено также начальной ценой предмета аукционов, размер которой при аукционе на продажу объекта в разы выше, чем при его аренде, равно как и размер задатка, вносимого участниками аукциона, а также величины повышения начальной цены предмета аукциона», — говорится в материалах дела. Рассмотрено оно будет в сентябре 2023 года.

ИА «Орелград»