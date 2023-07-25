В День города для орловцев споёт «Любэ»

Такое обещание дал губернатор.

Андрей Клычков заявил об этом во время последнего прямого эфира в социальных сетях. Правда, с оговоркой. «Планируем концерт группы «Любэ». Традиционно к нам приезжают. Будем рады, если в этом году всё состоится», — высказался он.

Знаменитый музыкальный коллектив, действительно, посещал Орёл не один раз. В минувшем году «Любэ» дали здесь даже два концерта. Один – на 8-е марта, бесплатный, для женщин, вынужденно переехавших на Орловщину из ДНР и ЛНР. Второй – в ноябре, где вход был для деньги, но для всех желающих.

Кроме того, Клычков подтвердил информацию, что на 5-е августа в Орле запустят салют, причём из трёх точек. «Северный район, у ДК «Металлургов», 909-й квартал – у аэропорта, и центр», — пояснил губернатор.

Напомним, что этот день города – юбилейный, так как с момента освобождения Орла и области от фашистов исполняется ровно 80 лет. Ранее сообщалось, что в праздничные дни в регионе пройдёт около 300 патриотических мероприятий.

ИА «Орелград»