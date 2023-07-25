В Ливнах разгромили скейт-парк

25.7.2023 | 10:47 Новости, Происшествия

Орловская полиция ищет вандалов.

Фото: t.me/print_tv

Инцидент произошёл накануне днём в парке «Славянский сад». На данный момент личности нарушителей остаются неустановленными.

Как сообщает «Принт-ТВ», «погромщики» испортили один из элементов конструкции скейт-парка. В итоге пока что она стала непригодной для использования. Кататься на ней строго запрещено.

Администрация Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс», которая отвечает за данный объект, подала заявление в местный отдел полиции. «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к порче имущества», — сообщает СМИ.

Парк «Славянский сад», где установлена площадка для скейтеров, располагается на Октябрьской, 29-В. Конструкцию установили здесь в 2019-м году, в рамках масштабного обновления, которое обошлось бюджету в 3,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

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