В Ливнах разгромили скейт-парк

Орловская полиция ищет вандалов.

Инцидент произошёл накануне днём в парке «Славянский сад». На данный момент личности нарушителей остаются неустановленными.

Как сообщает «Принт-ТВ», «погромщики» испортили один из элементов конструкции скейт-парка. В итоге пока что она стала непригодной для использования. Кататься на ней строго запрещено.

Администрация Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс», которая отвечает за данный объект, подала заявление в местный отдел полиции. «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к порче имущества», — сообщает СМИ.

Парк «Славянский сад», где установлена площадка для скейтеров, располагается на Октябрьской, 29-В. Конструкцию установили здесь в 2019-м году, в рамках масштабного обновления, которое обошлось бюджету в 3,9 миллиона рублей.

ИА «Орелград»