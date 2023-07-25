В Орле избран председатель Общественной палаты города

25.7.2023 | 17:52 Новости, Общество

Им стал Александр Лабейкин.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Решение приняли единогласно. Напомним, что Лабейкин является уполномоченным по правам человека в Орловской области (с 2011-го года). Ранее он работал депутатом Госдумы и облсовета, а также занимал ответственные должности в администрации и правительстве региона.

На момент избрания председателя в палате насчитывалось 14 членов. Семь из них выдвинула городская администрация, ещё столько же – горсовет. Также ещё семерых утвердили совместными усилиями уже после процедуры.

Постановление о создании Общественной палаты города появилось в мае этого года. Предполагается, что новый орган станет посредником между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, а также просто жителями Орла. Членами Общественной палаты могут стать НКО, которые работают в областном центре не менее трёх лет. На такой же срок избирается её состав.

ИА «Орелград»

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