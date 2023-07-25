В Орле построят «умную спортплощадку» за 34,5 миллиона

25.7.2023 | 14:23 Новости, Спорт

Подрядчика выбрали без конкурса.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Компанию-исполнителя определили решением областного правительства на последнем совещании. Ответственную миссию поручили ООО «РБК Стройнвест».

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в настоящее время для будущей площадки закуплено оборудование на сумму 12,6 миллиона рублей.

Спортплощадка появится в Северном районе на улице Металлургов на территории лицея №18 и школы №13. Посетители смогут подключиться к интернету, считать код, указанный на тренажёре, и ознакомиться с информацией о его правильном использовании.

Строительство «умных» спортивных площадок ведётся в Орловской области в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».

ИА «Орелград»

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