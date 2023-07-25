В Орловской области заметили розовое колибри

Это неформальное название редкой бабочки.

Редкое чешуекрылое присело на дерево недалеко от здания Ливенского лесничества. Фотографию опубликовали в официальной группе Управления лесами Орловской области «ВКонтакте».

Настоящее имя этой бабочки – винный бражник. Она не является характерным обитателем наших широт. «Розовым колибри» бражника называют, во-первых, из-за характерной окраски, а во-вторых из-за особенностей процесса питания.

«Эта бабочка со специальным хоботком, и у неё нет необходимости садиться на сам цветок. Она порхает вокруг цветка, собирая нектар с помощью хоботка», — рассказали в Управлении.

ИА «Орелград»