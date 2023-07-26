На сайте ФСБ России опубликовали документы по Орловщине

26.7.2023 | 16:34 История, Новости

Они рассказывают о событиях 1943-го года.

Фото: www.adm-trosna.ru

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области, публикация приурочена к 80-летнию разгрома фашистов в Курской битве. Цифровые копии документов размещены в разделе «История» в рубрике «Архивные материалы».

Они рассказывают о роли органов государственной безопасности СССР в добывании развединформации, связанной с планами немецкого командования на Орловско-Курском направлении. В документах содержатся сведения о подготовке генерального наступления вермахта. Публикация свидетельствует, что советские органы государственной безопасности своевременно вскрыли этот замысел, что дало возможность подготовиться к обороне, а затем перейти в контрнаступление.

«Материалы представляют ценность для историков, краеведов, сотрудников музеев, журналистов и всех интересующихся историей Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе УФСБ.

ИА «Орелград»

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