На сайте ФСБ России опубликовали документы по Орловщине

Они рассказывают о событиях 1943-го года.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области, публикация приурочена к 80-летнию разгрома фашистов в Курской битве. Цифровые копии документов размещены в разделе «История» в рубрике «Архивные материалы».

Они рассказывают о роли органов государственной безопасности СССР в добывании развединформации, связанной с планами немецкого командования на Орловско-Курском направлении. В документах содержатся сведения о подготовке генерального наступления вермахта. Публикация свидетельствует, что советские органы государственной безопасности своевременно вскрыли этот замысел, что дало возможность подготовиться к обороне, а затем перейти в контрнаступление.

«Материалы представляют ценность для историков, краеведов, сотрудников музеев, журналистов и всех интересующихся историей Великой Отечественной войны», — отметили в пресс-службе УФСБ.

ИА «Орелград»