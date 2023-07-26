Орловский сельский глава подозревается в растрате

26.7.2023 | 12:50 Закон и порядок, Новости

Преступление произошло в Ливенском районе.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по Орловской области, уголовное дело возбуждено по 160-й статье УК («растрата чужого имущества»). Подозреваемый – глава одного из сельских поселений района.

На данный момент установлено, что весной минувшего года мужчина решил приобрести ноутбук у знакомого индивидуального предпринимателя. Компактный ПК предназначался для личных нужд. Однако подозреваемый не пожелал оплачивать покупку из своего кармана.

Вместо этого он, действуя от имени государства, составил и утвердил договор, содержавший заведомо ложные сведения. В нём чиновник заявил о необходимости отремонтировать другой компьютер, принадлежавший сельской администрации. Фактически же такая нужда отсутствовала.

«Затем по поручению фигуранта подчинённым сотрудником, введённым в заблуждение, индивидуальному предпринимателю была перечислена необходимая сумма денежных средств», — рассказали в СК. В настоящее время в рамках дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

ИА «Орелград»

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