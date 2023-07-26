Почти сотню граждан, объявленных в розыск, задержали в Орле

Управление МВД России по Орловской области представило традиционный отчет о состоянии оперативной обстановки.

Он охватывает период за 6 месяцев 2023 года. Из отчёта следует, что на фоне снижения регистрируемой преступности органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 2413 лиц, обосновано подозреваемых в совершении преступлений. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера были задержаны 92 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Кроме того, было установлено местонахождение 20 лиц из числа пропавших без вести граждан и идентифицирована личность одного неопознанного трупа.

Напомним, недавно пресс-служба УМВД сообщила о задержании гражданина, находящегося в федеральном розыске. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Нашли беглеца сотрудники отдела полиции № 2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу. Они проводили проверку по заявлению местного жителя, дачный домик которого ограбили неизвестные. Злоумышленники унесли сварочный аппарат и садовый инвентарь на сумму более 11 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Сотрудники отдела уголовного розыска опросили возможных очевидцев произошедшего и провели подворный обход. С места происшествия эксперт-криминалист изъял следы предполагаемого преступника. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – молодой человек 2002 года рождения.

«Гражданина доставили в отдел полиции, где в ходе проверки выяснилось, что он скрывался от суда и находился в федеральном розыске за совершение в Орловском муниципальном округе аналогичного преступления, — уточнили в пресс-службе Управления МВД. — Мужчина признался в содеянном. Похищенное имущество оперативники частично изъяли. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение остального имущества, которое, фигурант успел реализовать неустановленным лицам».

ИА «Орелград»