СМИ: В Совфеде Круглого заменит Соколов

Названы новые орловские кандидаты в сенаторы.

Их от имени исполнительной власти Орловской области предложил губернатор Андрей Клычков. По данным «Коммерсанта», в Совет Федерации выдвинуты Ольга Анисимова, Вадим Соколов и Сергей Ступин. Все они хорошо знакомы орловцам, так как работают в органах власти не первый год.

В данный момент Ольга Анисимова руководит филиалом фонда «Защитники Отечества», Вадим Соколов занимает должность первого заместителя губернатора, а Сергей Ступин является директором Музея-усадьбы «Спасское-Лутовиново».

«Реальным кандидатом является Вадим Соколов, который заменит Владимира Круглого, занимающего пост с 2014 года», — отмечает издание. При этом оно ссылается на некие собственные источники.

Отмечается, что одновременно с Клычковым своих кандидатов в Совет Федерации выдвинул губернатор Воронежской области Александр Гусев.

ИА «Орелград»