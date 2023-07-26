Суд потребовал починить дорогу к населённому пункту воинской доблести

26.7.2023 | 15:29 Закон и порядок, История, Новости

Права орловцев защитила прокуратура.

Фото: www.adm-trosna.ru

Речь идёт о деревне Соборовка, расположенной в Троснянском районе. Официально она получила высокий статус только накануне, когда губернатор подписал соответствующий указ.

Однако ранее районная прокуратура установила, что участок автомобильной дороги местного значения, который соединяет эту деревню с соседним селом Гнилец, находится в ненадлежащем состоянии и не соответствует установленным требованиям. То же самое касается и трассы, пролегающей непосредственно через Соборовку.

Прокурор подал иск в Кромской районный суд. Требование удовлетворили. Согласно судебному решению, теперь этим вопросом придётся заняться администрациям Троснянского района и Никольского сельского поселения (куда входит Соборовка). Дороги должны быть приведены в норму.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»

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