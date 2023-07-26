В Орле на «Дворянку» доставили элементы будущей ротонды

К сборке ещё не приступили.

Общий вес элементов, уже доставленных на территорию сквера, составляет около 12 тонн. «Вести-Орёл» сообщают, что это свыше 50% от необходимых конструкций – составных частей для ротонды и балюстрады, а также входной группы.

Работы по их созданию начались ещё в апреле. Детали изготавливают в мастерской Владимира Листопадова. Здесь же создавалась лепнина для часовни Александра Невского, установленной в «Спасском-Лутовиново».

В качестве материала используется белый цемент. Считается, что он превышает обычный по прочности в несколько раз.

Напомним, что реконструированный сквер «Дворянское гнездо» должны сдать уже к 1 сентября текущего года. Работы выполняет брянское ООО «Торгово-строительная компания Элитный сад». Цена контракта составила 119,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»