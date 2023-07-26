В Орле возросло число коллективных обращений к мэру

Чаще всего орловцы поднимают в своих письмах вопросы экономики.

Информацию о работе с обращениями граждан, поступившими во втором квартале 2023 года, обнародовала администрация города Орла. В целом в отчетном периоде времени на имя мэра и его заместителей от граждан поступило 2009 письменных обращений, в которых было озвучено 2111 вопросов. При этом вообще не было зарегистрировано повторных обращений, а вот количество коллективных обращений по сравнению с прошлым годом выросло. Если во втором квартале 2022 года таковых в мэрию поступило 70, то во втором квартале текущего года – 88. Стоит также сказать, что примерно пятую часть своих писем орловцы отправляют через интернет-приемную администрации города Орла, причем поток сигналов по этому каналу связи остался фактически на прежнем уровне: во втором квартале 2023 года поступило 453 таких обращения, в 2022 году – 452.

«Наибольшее количество вопросов, с которыми обращались горожане, относятся к сфере экономики – 1178, — говорится в информации мэрии областного центра. — Большая часть из них касалась вопросов ремонта дорог и работы пассажирского транспорта (201), архитектуры и градостроительства (410), охраны окружающей среды (300), отлова бездомных животных (34), вопросов торговли и общественного питания (43)».

В администрации обратили внимание и на то, что по вопросам жилищно-коммунальной сферы во втором квартале 2023 года поступило 597 обращений. Причем 320 обращений касались вопросов непосредственно коммунального хозяйства, а 60 писем были связаны с проблемами обеспечения граждан жильем. Кроме того, 266 раз орловцы затрагивали вопросы, относящиеся к социальной сфере, из них 110 писем затрагивали проблемы социального обеспечения и социального страхования.

«Еще 35 полученных обращений касались общественно-политической жизни города Орла, — сообщает мэрия. — По вопросам соблюдения законности также обратилось 35 граждан. Из них большая часть вопросов относилась к сфере безопасности и охраны правопорядка. Все поступившие обращения рассматривались структурными подразделениями администрации города Орла своевременно, в установленные федеральным законодательством сроки».

ИА «Орелград»