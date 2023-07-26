Храм в Орле украсили иконой «Благодатное небо»

Новая икона появилась на фасаде кладбищенского храма.

В Орле появилась новая икона, доступная для всеобщего обозрения. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской православной церкви, новая святыня украсила апсиду храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших», который находится на Наугорском кладбище города. Речь идет об иконе Богородицы «Благодатное небо». На днях ее освятил настоятель кладбищенского храма иерей Артемий Торопов. На богослужении присутствовали прихожане.

«Пожертвование на святыню кладбищенскому приходу передал один из посетителей, — пояснили в митрополии. — Мужчина, пожелавший сохранить свое имя в тайне, увидел, что прежняя икона в нише стены апсиды обветшала. Благодетель предложил заменить ее на новую. В итоге было решено изготовить икону Божией Матери «Благодатное небо».

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии также сообщает, что новый образ Богородицы изготовлен из литого прозрачного монолитного поликарбоната – высокостойкого материала, который способен годами выдерживать и сильные морозы, и мощную жару. Кроме того, применение новых технологий позволило покрыть икону красками, которые долго не выцветут.

Ранее сообщалось, что в селе Жидкое Знаменского района на строящуюся часовню в честь святителя Николая Чудотворца установил купол и крест. По сведениям газеты «Земля родная», перед установкой чин освящения совершил благочинный храмов Знаменско-Хотынецкого округа иерей Андрей Сорокин. Часовня возводится возле сельского кладбища по инициативе и при поддержке местных благодетелей. Строительные работы планируется завершить уже в августе.

«В XIX веке в селе Жидкое (Воздвиженское) был каменный храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня с приделом во имя Казанской иконы Божией Матери. Но в 1842 году от удара молнии церковь сгорела», — пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ.

ИА «Орелград»