Горожан попросили не гулять по парку «Орловская крепость»

Там готовятся к важному мероприятию.

В парке пройдёт фестиваль цветов «Стрелка», запланированный на период с 4 по 6 августа и приуроченный ко Дню города. В связи с этим жителей и гостей Орла попросили воздержаться от прогулок в месте проведения мероприятия.

Просьбу опубликовали на ресурсах фестиваля «Стрелка» и администрации Орла.

«В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться подвесным мостом у Богоявленского собора», говорится в сообщении. «Просим отнестись к этому объявлению с пониманием», — добавили в пресс-службе городской администрации.

Впервые фестиваль цветов «Стрелка» проводился в минувшем году, тоже на День города. В основном орловцы отнеслись к нему позитивно.

ИА «Орелград»