На Орловщине завели 26 дел за фиктивную регистрацию иностранцев

В регионе озвучили итоги борьбы с преступлениями в сфере миграции.

В Орловской области за шесть месяцев текущего года сотрудниками подразделений по вопросам миграции УМВД в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности было выявлено 1408 фактов нарушения миграционного законодательства. За это же время было задокументировано 824 административных правонарушения, связанных с пребыванием и проживанием в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности.

Административные дела заводились по статьям 18.8-18.10, 18.15, 18.20 и 19.27 КоАП РФ. Кстати, 53 дела были заведены по фактам уклонения иностранцев вот исполнения административного наказания. Не обошлось и без криминала. Так, по материалам сотрудников органов внутренних дел за первое полугодие 2023 года было возбуждено 26 уголовных дел по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Такие данные привело региональное Управление МВД России в своем отчете об оперативной обстановке.

Кроме того, в Орловской области был проведен первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». В его рамках полицейские совместно с сотрудниками других ведомств провели проверки в жилом секторе, местах компактного проживания иностранцев, на объектах автомобильного транспорта и строительных площадках во всех районах области.

«В ходе проверочных мероприятий выявлено 171 нарушение режима пребывания и порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, в отношении четверых нарушителей судами приняты решения об административном выдворении, — сообщили по этому поводу в пресс-службе УМВД. — Выявлено шесть преступлений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов, в отношении собственников жилых помещений проводятся соответствующие проверки. Возбуждены четыре уголовных дела по статьям 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ».

В ведомстве добавили, что ежегодно в Орловскую область на заработки приезжают иностранные граждане. В основном это выходцы из стран бывших союзных республик. Нередко они имеют слабое представление о законодательстве Российской Федерации, своих правах и обязанностях. Поэтому наиболее распространенное нарушение — несоблюдение режима пребывания в России. Многие мигранты въезжают в России на кратковременные заработки, о затем некоторые из них решают остаться на «подольше». Со временем те, кто вовремя не оформил разрешительные документы, теряют свой правовой статус и становятся нелегалами.

ИА «Орелград»