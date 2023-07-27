Орловец нашел массу наркотиков, собирая грибы

По крайней мере, такую версию житель Ливен поведал следствию и суду.

Вступил в силу обвинительный приговор по делу о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Материалы были рассмотрены судом Ливенского района. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Из материалов дела следует, что в один из дней с 15 по 31 октября 2022 года мужчина, находясь на невозделываемом участке местности, сорвал несколько кустов дикорастущей конопли. Он спрятал их в багажник своего автомобиля и отвез домой.

Растения, содержащие в своем составе наркотическое средство общей массой 240,32 грамма, ливенец спрятал в деревянный ящик от мебельной стенки, в котором и хранил каннабис до момента изъятия. В феврале 2023 года к нему домой пришли сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Наркотик был обнаружен и изъят. В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и рассказал свою версию произошедшего.

По его словам, во второй половине октября 2022 года он собирал грибы в одном из оврагов и случайно наткнулся на дикорастущую коноплю. Мужчина сорвал три куста, планируя в дальнейшем изготовить наркотик исключительно для собственного потребления. Место «сбора урожая», как он пояснил, расположено примерно в двух километрах от его дома. Также мужчина признался, что употреблял собранный им наркотик 2-3 раза. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, установив осужденному испытательный срок на 4 года. В течение этого времени мужчина должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»