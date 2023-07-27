Орловец отдал 200 тысяч за спасение иномарки

27.7.2023 | 8:00 Закон и порядок, Новости

Житель Орловской области предпочел погасить долг, чем лишиться машины.

В Орловской области должник внес приставам очень крупную сумму денег, чтобы не лишиться своего автомобиля. Такое непростое для себя решение он принял после того, как судебные приставы применили к нему меры принудительного исполнения. Детали сообщили в пресс-службе регионального Управления ФССП России. Исполнительное производство в отношении данного гражданина до последнего времени находилось в работе Советского районного отделения судебных приставов города Орла. Речь идет о взыскании с орловца задолженности по налогам и услугам ЖКХ, которая копилась долгое время и превысила 200 тысяч рублей.

«В ходе исполнительных действий к должнику были применены меры принудительного исполнения, в том числе судебным приставом-исполнителем был наложен арест на автомобиль «Мазда» и передан на ответственное хранение должнику, — рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП. — Однако мужчина продолжал уклоняться от оплаты долга и скрыл транспортное средство от судебных приставов».

В результате иномарка была объявлена в исполнительный розыск, который принес приставам успех. В ходе розыскных мероприятий они машину нашли и изъяли ее для дальнейшей реализации. Иномарку могли передать на торги, а выручка от ее продажи была бы направлена на погашение долгов. Впрочем, у владельца было время на то, чтобы свою машину спасти. И он этим шансом сполна воспользовался.

«Гражданин, не желая становиться пешеходом, оплатил всю сумму задолженности в размере свыше 200 тысяч рублей, а также исполнительный сбор за неисполнение решения суда в установленный законом срок в размере свыше 19 тысяч рублей в полном объеме, — отметили в Управлении ФССП. — После этого арест с иномарки был снят, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением».

ИА «Орелград»

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