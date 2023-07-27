Орловщине придётся вернуть деньги за «долгострои»

Решение принято на федеральном уровне.

Российские чиновники больше не смогут продлять сроки реализации инициатив, которые воплощаются в жизнь в рамках национальных проектов. Об этом объявили сегодня в областной администрации на совещании с главами муниципальных образований.

По данным «Орёлтаймс», новость сообщил руководитель регионального Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. По его словам, Минэкономразвития РФ запретит субъектам корректировать паспорта проектов в четвёртом квартале текущего года.

Губернатор Андрей Клычков прокомментировал информацию: «У нас нет никакой возможности переносить сроки, деньги будут отзываться, в том числе и по законтрактованным объектам».

В этом году Орловской области предстоит направить на реализацию национальных проектов рекордную сумму в 10,2 миллиарда рублей. Показатель впервые перевалил за 10 миллиардов.

Однако к настоящему моменту освоено только 40% от общей суммы. Несколько муниципальных образований (Верховский и Новодеревеньковский районы) вообще не освоили ни рубля из соответствующих средств.

ИА «Орелград»