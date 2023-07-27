Пикеты на Орловщине в День памяти детей – жертв войны в Донбассе

27.7.2023 | 18:59 Общество

Сегодня, 27 июля, активисты Орловской ЛДПР провели одиночные пикеты с целью привлечь внимание к важной инициативе партии.

ЛДПР предлагает закрепить памятную дату в России — День памяти детей, погибших от рук украинских террористов.

Партийцы вышли с пикетами на главные улицы городов Орловской области и в центре Орла — около вечного огня на Сквере танкистов. 

Даже спустя годы мы не должны забывать ни одну невинную жизнь, погубленную лицемерием и оружием Запада. Мы просто не имеем на это права. И сейчас нам необходимо напомнить об этом, чтобы такое больше никогда не повторилось, чтобы следующие поколения знали, к чему приводит заигрывание с фашистскими идеями и восхвалением нацистских героев.

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