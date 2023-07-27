Прокуратура защитила право орловца на «чернобыльскую» льготу

Ранее мужчине отказали в помощи.

Надзорное ведомство помогло жителю Залегощенского района. В 1986-м году он трудился на предприятии, расположенном в посёлке Залегощь. На тот момент населённый пункт входил в зону с льготным статусом (в связи с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС).

По существующим законам, в связи с этим фактом орловец имел право выйти на пенсию по старости на два года раньше общепринятого срока. Однако, ему отказали в данной льготе. Причиной стало отсутствие сведений о том, что организация, в которой он работал, находилась именно в посёлке Залегощь.

Прокуратура провела проверку и установила данный факт документально. В связи с этим отказ в досрочной пенсии признали незаконным. Заводской районный суд Орла вынес соответствующее решение.

Ранее стало известно, что прокуратура помогла жительнице Орловщины вернуть средства, переведённые постороннему человеку по ошибке.

ИА «Орелград»