Суд отправил к психиатру орловца, не приходившего домой ночевать

27.7.2023 | 10:00 Закон и порядок, Новости

Мужчина не соблюдал ограничения, наложенные на него после освобождения из колонии.

Фото: ИА «Орелград»

Вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении жителя Свердловского района Орловской области. Ранее он был судим за незаконное проникновение в чужое жилище и причинение телесных повреждений. Его тогда приговорили к 1 году лишения свободы, который он провел в Ливенской исправительной колонии строгого режима. После освобождения судом в отношении него были установлены ограничения. Он должен был дважды месяц являться на регистрацию в ОВД по месту жительства. Также на него было наложено ограничение в виде запрета пребывания вне своего жилья в период с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Однако мужчина эти ограничения фактически не соблюдал. Надзорный инспектор не раз проверял, ночует ли бывший заключенный у себя дома или нет. Не раз за отсутствие дома по ночам мужчину привлекали к административной ответственности. Назначали ему штрафы в размере 1000 и более рублей. Затем его наказали обязательными работами на 20 часов — снова за то, что ночью его во время очередной проверки не оказалось дома. Мужчина не изменил своего поведения и после этого, за что получил еще один «срок» — 40 часов обязательных работ.

Когда терпение силовиков иссякло, на бывшего заключенного завели уголовное дело по статье 314.1 УК РФ, то есть за несоблюдение обязательных требований и ограничений, наложенных судом. При рассмотрении материалов новый суд изучил личность подсудимого и назначил ему меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Кроме того, за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 314.1 Уголовного кодекса РФ, ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

ИА «Орелград»

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