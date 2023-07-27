В Орле на улице Ленина экстренно устраняют провалы

27.7.2023 | 17:10 Новости, Строительство

Работы завершатся ко Дню города.

Фото: vk.com/oreladm

Косметический ремонт центральной улицы Орла выполняют рабочие бригад «Стройсити» по заказу муниципального учреждения «Спецавтобаза». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Главная задача — устранить провалы, которые появились из-за погодных условий, образования пустот или просто от времени. Сейчас рабочие снимают плитку, укрепляют основание и устанавливают фрагменты обратно», — рассказали в «Спецавтобазе».

Также планируется поправить съехавшую брусчатку (у ТЦ «Малиновая вода») и неровно стоящие бортовые камни. Разрушенные элементы оформления улицы заменят на новые.

«Фронт работ» пролегает не только в пешеходной зоне улицы Ленина, но и на участке улицы Горького (между перекрёстками с Брестской и площадью Ленина). Все работы должны завершиться к 5-му августа.

ИА «Орелград»

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