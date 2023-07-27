В Орле собирают воду для участников СВО

27.7.2023 | 11:20 Новости, Общество, СВО

Помочь могут все желающие.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Принести питьевую воду можно в штаб общественной организации «Патриот 57» (улица Привокзальная, 8, Дворец культуры железнодорожников) или в администрацию Орловского муниципального округа (Полярная, 12). Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.

Также орловский глава рассказал, что в зоне СВО распределили ещё одну партию питьевой воды, привезённую из нашего региона. Общий объём живительной влаги, уже дошедшей до бойцов, составляет 60 тонн.

«Ребята передают слова благодарности всем жителям Орловской области. Говорят спасибо за поддержку, за такую ценную и очень важную инициативу», — сообщил Клычков.

«Воды в данном случае много не бывает. Друзья, присоединяйтесь к общему сбору», — добавил губернатор.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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