Завтра в полдень по всей Орловщине зазвонят колокола

27.7.2023 | 11:33 Новости, Общество

Так отметят День крещения Руси.

Фото: vk.com/oreleparhia

Звонить будут одновременно во всех храмах и монастырях области. Об этом сообщили в пресс-службе Орловской митрополии Русской православной церкви.

Специальный общероссийский перезвон проводится по всей стране в день памяти князя Владимира – крестителя Руси. Впервые такая православная акция состоялась в 2012-м году.

Также завтра, в День Крещения Руси, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит божественную литургию (в 8 часов) и всенощное бдение (в 17 часов) в Ахтырском кафедральном соборе города Орла (улица 5 Августа, 18).

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ИА «Орелград»

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