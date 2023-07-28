Директор мебельной фабрики из-под Орла подозревается в мошенничестве

28.7.2023 | 15:02 Закон и порядок, Новости

Возбуждено 12 уголовных дел.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в Управлении МВД по Орловской области, преступления происходили в 2021-м и 2022-м годах. Мошенники принимали заказы на изготовление корпусной мебели, брали предоплату в размере половины стоимости, но не выполняли обязательств и не возвращали деньги.

Размер предоплаты в каждом из случаев колебался от 50 до 100 тысяч рублей. Многие из потерпевших заказывали детскую корпусную мебель. Известно, что среди них есть жители различных регионов России.

Фабрика зарегистрирована в Орловском муниципальном округе. Фигурантами дела являются директор предприятия, 43-летняя женщина, и её 46-летний знакомый. Один из них взят под домашний арест на время предварительного следствия.

Дело возбуждено по статье 159 УК РФ («мошенничество») по третьей части, где речь идёт об ущербе в размере свыше 250 тысяч рублей. Максимальное предусмотренное наказание составляет лишение свободы на срок до шести лет со штрафом 80 тысяч.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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