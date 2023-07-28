Ливенцы начали чаще просить новые адреса

О жилищном строительстве поговорили власти города.

Как сообщили в администрации Ливен, начальник отдела архитектуры и градостроительства Андрей Козлов доложил на оперативном совещании в мэрии о проделанной работе. Главный архитектор города отметил, в частности, в 2022 году от горожан поступило 36 обращений о перепланировке и переустройству действующих жилых помещений. Для сравнения, в 2021 году поступило 40 таких обращений. Спикер подчеркнул, что в последние три года активность по узакониванию перепланировок сохраняется примерно на одном уровне.

«Необходимая работа ведется по адресации объектов недвижимости, — доложил также Андрей Козлов. — За прошлый год поступило 244 обращения, что превышает показатель 2021 года более чем в 1,5 раза». Кстати, на территории города определено семь новых улиц и два переулка, они появились в новом микрорайоне, который власти отвели под индивидуальную жилую застройку. Доминантная улица носит имя генерал-майора Захарченко, еще две улицы – Олега Скуридина и Олега Якубсона.

По словам докладчика, в рамках жилищного строительства поставлена задача ввести в эксплуатацию в этом году 3500 квадратных метров жилья, как по многоквартирному строительств, так и по индивидуальной застройке. При этом главный архитектор города отметил снижение количества обращений для получения уведомлений о строительстве индивидуальных жилых домов. Разрешения на многоквартирное строительство и реконструкцию в текущем году были выданы пока только на три объекта.

Продолжаются ранее начатые работы по строительству четырех многоквартирных домов. Весной этого года был введен в эксплуатацию трехэтажный многоквартирный жилой дом по улице Дзержинского. Общая площадь жилищного строительства в текущем году в Ливнах составляет 6670 квадратных метров. Докладчик также сообщил, что один из строящихся объектов коммерческого назначения в настоящее время находится в «замороженном состоянии» — речь идет о торгово-офисном здании по улице Денисова, площадью 1470 квадратных метров. «Застройщик недооценил свои возможности и в настоящее время здание выставлено на продажу. Объект имеет незавершенную внутреннюю отделку, — подытожил Андрей Козлов.

ИА «Орелград»