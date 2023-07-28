На Орловщине наказали более 2500 правоохранителей

Дисциплинарные взыскания были наложены после прокурорских проверок.

Как уже рассказывал «Орелград», прокурор Орловской области Алексей Тимошин провел расширенное заседание ведомственной коллегии, на которой были озвучены и обсуждены итоги деятельности за первую половину 2023 года. В своем выступлении в числе прочего Тимошин отметил, что в отчетном периоде времени в регионе было зарегистрировано 3828 преступлений, что на 12,1 процента меньше, чем годом ранее. При этом он также обратил внимание на то, что более половины преступлений (2351) были совершены против собственности.

«Остаются распространенными нарушения законности при осуществлении уголовного преследования на досудебной стадии уголовного судопроизводства, в минувшем полугодии их выявлено более 17 тысяч, — сообщил также Алексей Тимошин. — Значительное число нарушений выявляется в сфере приема, регистрации, разрешения заявлений и сообщений о преступлениях».

Как уточнила пресс-служба прокуратуры региона, практически каждое 10-е преступление не регистрируется и не расследуется правоохранительными органами. Только по мерам, принятым органами прокуратуры, поставлено на учет 387 преступлений. Тимошин акцентировал внимание участников заседания и на проблеме соблюдения разумных сроков досудебного производства. Несмотря на снижение на 15,6 процента числа уголовных дел, расследованных с нарушением срока, количество подобных решений значительно, сказал он.

«По актам реагирования за нарушения уголовно-процессуального законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 2569 должностных лиц правоохранительных органов, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. — Прокурор области обратил внимание на необходимость мерами реагирования добиваться повышения раскрываемости преступлений и сокращения срока их расследования».

ИА «Орелград»