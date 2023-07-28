Орловчанку наказали за продажу земли по смешной цене

Административные материалы на женщину были составлены прокуратурой.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании довольно любопытное дело по заявлению прокуратуры Свердловского района. Надзорное ведомство просило о привлечении местной жительницы к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ. В обоснование заявленных требований было указано, что женщина накопила неисполненные денежные обязательства перед кредитными организациями. Иными словами, она задолжала по займам столько, что расплатиться не могла.

У нее возникли признаки неплатежеспособности, а затем она сама обратилась в арбитражный суд с просьбой признать ее банкротом. И такое определение было вынесено в конце ноября 2021 года. Банкроту назначили финансового управляющего. Именно он в мае 2022 года обратился в суд и попросил признать ничтожной сделку по продаже женщиной-банкротом земли. Этой сделкой заинтересовалась и прокуратура. Последняя провела проверку исполнения орловчанкой требований федерального законодательства о банкротстве.

В ходе проверки было установлено, что в ноябре 2020 года постановлением главы администрации Свердловского района женщине в собственность был предоставлен земельный участок общей площадью 5000 квадратных метров, расположенный в деревне Никуличи. А в феврале 2021 года орловчанка продала эту землю. По договору купли-продажи цена была определена в 20 тысяч рублей. Суд позднее установил, что кадастровая стоимость данного земельного участка составляет 248 тысяч рублей, а рыночная стоимость аналогичных участков варьируется от 300 до 400 тысяч рублей.

То есть спорный земельный участок был продан по цене, «существенно отличающейся в худшую для должника сторону от рыночной цены имущества на дату совершения сделки». Суд также установил, что на момент совершения оспариваемой сделки у женщины уже имелись неисполненные денежные обязательства перед банком и несколькими микрофинансовыми организациями. Таким образом, «данная сделка повлекла за собой необоснованное выбытие земельного участка из конкурсной массы должника и нарушила права и законные интересы кредиторов», — к такому выводу пришли прокуратура и суд. В результате женщину признали виновной в нарушении требований закона о банкротстве и привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

ИА «Орелград»