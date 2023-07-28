Прокуроры направили в суды исков на 109 миллионов

28.7.2023 | 11:05 Закон и порядок, Новости

Таковы итоги работы орловской прокуратуры за полгода.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в надзорном ведомстве, в первой половине текущего года в суды общей юрисдикции предъявлено 1647 исковых заявлений на общую сумму 109,3 миллиона рублей. Иски направлялись в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводств.

Работа велась по различным направлениям. Так, в рамках защиты трудовых прав граждан, суды удовлетворили 68 заявлений, поданных прокурорами (в том числе, в связи с невыплатами зарплат). Общая сумма взысканных средств составила 2,1 миллиона рублей.

В рамках дел, связанных с жилищными вопросами, удовлетворено 80 исков. 58 исковых заявлений направлено по вопросам охраны окружающей среды (в том числе, по нелегальным свалкам).

Также прокуроры подали 435 исков на сумму 9,5 миллионов рублей, восстанавливая права граждан на бесплатное получение жизненно необходимых лекарств. 596 исков на сумму 4,8 миллионов рублей направлены в интересах несовершеннолетних. 182 заявления касаются нарушений в сфере безопасности дорожного движения, например, ненадлежащего состояния дорог.

ИА «Орелград»

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