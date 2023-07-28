В День города музеи Орла можно будет посетить бесплатно

28.7.2023 | 16:01 История, Культура, Новости

5-го августа состоится всеобщий День открытых дверей.

Фото: ИА «Орелград»

Правда, на данный момент сообщается, что к нему присоединятся только литературные музеи. Такую информацию публикует пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

В этот день для жителей и гостей города будут бесплатно доступны экспозиции:

  • музея Тургенева (Тургенева, 11),
  • музея писателей-орловцев (Тургенева, 13),
  • музея Бунина (переулок Георгиевский, 1),
  • Дома-музея Лескова и Дома Грановского (7-го Ноября, 24),
  • Дома Леонида Андреева (2-ая Пушкарная, 41).

Посетить учреждения можно будет с 10 до 17 часов без перерыва. Уточнить информацию можно по телефону +7 (4862) 76-15-74.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»

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