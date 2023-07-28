В День города музеи Орла можно будет посетить бесплатно

5-го августа состоится всеобщий День открытых дверей.
Правда, на данный момент сообщается, что к нему присоединятся только литературные музеи. Такую информацию публикует пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.
В этот день для жителей и гостей города будут бесплатно доступны экспозиции:
- музея Тургенева (Тургенева, 11),
- музея писателей-орловцев (Тургенева, 13),
- музея Бунина (переулок Георгиевский, 1),
- Дома-музея Лескова и Дома Грановского (7-го Ноября, 24),
- Дома Леонида Андреева (2-ая Пушкарная, 41).
Посетить учреждения можно будет с 10 до 17 часов без перерыва. Уточнить информацию можно по телефону +7 (4862) 76-15-74.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»