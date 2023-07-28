В Орле бойцов СВО поддержат «фронтовым микрофоном»

Акция пройдет на площадке перед Бунинской библиотекой.

В Орле в День города, 5 августа в 17.00 на площадке перед Орловской областной библиотекой имени Бунина состоится акция «Фронтовой микрофон». Как пояснили организаторы, она нацелена на поддержку бойцов СВО, а также посвящена празднованию Дня освобождения города Орла. Акция организована «Бунинкой» и Тургеневским обществом Орла.

«Участниками станут профессиональные поэты и писатели, все любители поэзии, люди, желающие присоединиться к акции поддержки, — сообщили в библиотеке. — Прозвучит фронтовая поэзии эпохи Великой Отечественной войны и современные «окопные» стихи, вошедшие в антологию Донбасской поэзии «Великий блокпост». Приглашаем всех желающих!»

В этот же день, но уже в 20.00 «Бунинка» приглашает орловцев и гостей города на просмотр полнометражного документального фильма «Орловская битва», снятого в 1943 году Центральной студией кинохроники. Картина повествует о провале летнего наступления немецко-фашистских войск и ликвидации Орловского плацдарма. Съемки проводили свыше двадцати фронтовых кинооператоров. Они находились на передовой линии фронта и двигались вместе с частями Красной Армии, которая в жестоких боях остановила врага и перешла в наступление.

«Боевые журналисты запечатлели на пленке радостную встречу передовых частей Красной армии с населением освобожденных городов и сел, — рассказали в Бунинской библиотеке. — Они засняли разрушения, причиненные фашистскими варварами, трофеи и пленных, захваченных нашими войсками. Заключительные кадры фильма отсняты 5 августа 1943 года. В этот день наши войска ворвались в Орел. В фильме показан момент, когда командование частей Красной Армии передает город гражданским властям».

Финальным аккордом картины являются съемки, которые проводились в ночной Москве 5 августа 1943 года. На пленке запечатлен исторический момент первого салюта, которым ознаменовала советская столица освобождение Красной армией Орла и Белгорода. Продолжительность фильма составляет 46 минут. Авторы и режиссеры — Р. Гиков и Л. Степанова, военный консультант – генерал-майор С. Платонов. Вход свободный.

Возрастное ограничение на все мероприятия: 12+

ИА «Орелград»