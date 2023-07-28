В Орёл приехали 200 будущих писателей

28.7.2023 | 10:45 Культура, Новости

Это финалисты «Литературного марафона» «Движения первых».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Примерно 200 лучших отобрали из двух тысяч участников. Они представляют 69 регионов страны. В Орле проходит итоговое событие «Литературного марафона» — «Литературный пленэр».

Масштабное мероприятие завершится 2 августа. Церемония открытия прошла во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

В рамках пленэра для финалистов запланировали экскурсионную программу, творческие встречи, мастер-классы, походы в музеи и театры областного центра. Напомним, что в 2021-м году за Орлом официально закрепили статус «Литературной столицы России».

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» образовано в 2022-м году. Председателем его наблюдательного совета является президент России Владимир Путин.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»

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