Жители Болхова чуть не остались без воды

Проблему помогла решить прокуратура.

Речь идёт о болховчанах, проживающих в местном Заводском переулке. Длительное время их снабжало водой ООО «Графт», на балансе которого числилось две скважины. Однако недавно компания уведомила городскую администрацию о возможном прекращении своей деятельности.

В прокуратуре Орловской области пояснили, что в данном случае это ООО не являлось гарантирующей организацией – в отличие от Муниципального предприятия «Водоканал города Болхова». Однако администрация не приняла должные меры к организации надлежащего водоснабжения.

В итоге надзорное ведомство обратилось в суд. Там чиновников обязали обеспечить граждан, проживающих в переулке Заводском, холодным водоснабжением надлежащего качества. «В настоящее время решение суда исполнено», — отметили в прокуратуре.

ИА «Орелград»