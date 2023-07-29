В Орловской области открыли полигон для обучения народной дружины

29.7.2023 | 12:54 Важное, Новости, СВО

Первые сто человек 29 июля начинают подготовку и обучение.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Полигон был оборудован всем необходимым, сообщает портал правительства области. Созданы галереи для стрельбы, установлены вагончики для размещения штаба и личного состава. Материальная база для обучения значительно расширена. С дружинниками будут работать опытные инструкторы, имеющие спецподготовку и опыт в СВО. В программу включены курсы по экстренной медицинской помощи, дружинников научат ориентироваться на пересеченной и в городской местности, управлять беспилотными летательными аппаратами, владеть разными типами стрелкового оружия.

«Каждый обучаемый будет обеспечен вещевым имуществом с отличительными знаками», — указано в релизе областной администрации.

Напомним, ранее с инициативой организации отрядов территориальной обороны к руководству региона обращались общественники и ветераны. С условиями включения в «Бригаду Катукова» можно ознакомиться по ссылке.

ИА «Орелград»

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