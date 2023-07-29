В Орловской области проходит 13 слет сисадминов

В этом году он посвящен тематике фильма «Матрица».

Специалисты собрались у деревни Сеножать Орловского муниципального округа. Слет проходит с 28 по 30 июля. В программе профессиональные конкурсы, тематические круглые столы, спортивные состязания и разнообразная развлекательная программа. Слет поддерживают известные ИТ компании, среди них Внешние и Внутренние Системы, Лаборатория Касперского, Soft Line, D-Link. В мероприятии принимают участие гости из разных регионов России и зарубежья.

Мероприятие накануне посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В приветственном слове он отметил, что Орловщина стала практически родной для системных администраторов России – участников этого ежегодного слета.

«На эти несколько дней вы вырвались из матрицы шумных городов и офисов», — цитирует пресс-служба главу региона.

ИА «Орелград»