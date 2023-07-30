Орловцев просят помочь довести интернет до малых деревень

Жители региона могут принять участия во всероссийском голосовании.

В России стартовало всеобщее голосование по выбору малочисленных населенных пунктов, которые в 2024 году планируется обеспечить высокоскоростным мобильным доступом к интернету. Проект интересен еще и тем, что простые жители каждого региона могут заметно повлиять на выбор таких населенных пунктов. Для этого надо проголосовать за то село или деревню, жители которых нуждаются в получении мобильного доступа к интернету в первоочередном порядке.

«Сделать выбор в пользу населенного пункта Орловской области с численностью от 100 до 500 человек можно в случае, если вам исполнилось 18 лет, а также при наличии гражданства Российской Федерации и постоянной регистрации по месту жительства на территории Орловской области, — сообщают организаторы. — Проголосовать можно двумя способами: до 13 августа 2023 года онлайн на портале Госуслуг через подтвержденную учетную запись. До 10 сентября 2023 года, направив письмо в Минцифры России через почтовое отделение».

Стоит помнить о том, что проголосовать можно только один раз и только за один населенный пункт. Повторные голоса учитываться попросту не будут. Если в письме, направленном в Минцифры, будет указано несколько населенных пунктов, то выбор будет сделан в пользу первого из них по списку. Добавим, что при определении результатов голосования будет учитываться еще и техническая возможность подключения и наличие существующих услуг мобильного доступа к интернету в населенном пункте. Кстати, проверить статус подключения конкретной деревни к интернету можно на портале Госуслуг, где размещен соответствующий отдел. Это поможет не совершить ошибку при голосовании.

«Результаты голосования планируется разместить на портале Госуслуг 18 декабря 2023 года, — сообщают также организаторы. — За 2021-2022 годы в малочисленных населенных пунктах Орловской области уже построено 52 базовые станции».

ИА «Орелград»